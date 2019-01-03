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ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 3 января. УНН. 2 января боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели огонь: “из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера”.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

“В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины. По данным разведки, 2 января, из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, — сообщили в пресс-центре ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, военные, штаб, ООС
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