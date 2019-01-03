Украинские избирательные участки в России ликвидировали из соображений безопасности

КИЕВ. 3 января. УНН. Проведение выборов президента Украины на территории России является опасным для избирателей, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта это априори весьма проблематичный шаг. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно", - написал министр, комментируя решение Центризбиркома о ликвидации пяти избирательных участков на территории России.

По словам Климкина, ФСБ и другие российские институты будут пытаться влиять на украинские выборы на своей территории.

"Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые несмотря на административное и пропагандистское давление все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы", - подчеркнул министр.

По его словам, согласно опросам 56% населения России плохо относится к Украине, и МИД не может гарантировать, что в день выборов не будет устроено провокаций против украинских избирателей и дипломатов.

"Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", - добавил Климкин.

Напомним, 31 декабря Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала 5 участков для голосования в Российской Федерации.



