Депутат Ужгородского горсовета хочет украсить историческое здание символом Венгерской империи

КИЕВ. 3 января. УНН. Депутат Ужгородского городского совета Иван Волошин хочет установить на фасаде исторического здания "Корона" копию одного из ключевых символов Венгерской империи - Святостефановскую корону. Об этом сообщает издание Закарпатье Онлайн, передает УНН.

Вместе с тем, по данным издания, паспорт отделки фасада памятника "Корона" не предусматривает установление на сооружении символа Венгерской империи.

Более того, установление такого политического символа может усилить напряжение в отношениях украинской и венгерской общин Закарпатья и привести к новому витку противостояния между официальным Киевом и Будапештом, пишет издание.

"Такое противостояние, что играет на национальных чувствах венгров Закарпатья, мобилизует их на основе антиукраинских настроений и делает их управляемыми из Будапешта, не является выгодным ни спокойному Закарпатью, ни Украине в целом.

И в этом смысле является показательным негативный опыт венгерского монумента на Верецком перевале, который является постоянной точкой напряжения, перманентно оставаясь объектом политических провокаций и даже прямых диверсий", - пишет издание.

Также напоминается, что ранее именно Волошин, пользуясь служебным положением, организовал похищение памятника "Корона" у общины Ужгорода по заниженной цене. Теперь депутат является одним из совладельцев гостинично-ресторанного комплекса "Корона", построенного на месте разрушенной достопримечательности.

Кроме того, в 2016 году на строительстве гостинично-ресторанного комплекса Волошин подстрелил общественного деятеля Рахимова и стрелял в депутата горсовета Богуславского. В частности, по данным Закарпатье Онлайн, Волошин стрелял несколько раз, в ответ на просьбу показать разрешительную документацию на работы на "Короне" в Ужгороде.

По факту стрельбы было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.