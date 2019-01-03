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Вернуть лекарства в аптеку будет не просто - Минздрав

Вернуть лекарства в аптеку будет не просто - Минздрав

КИЕВ. 3 января. УНН. В Украине вступил в силу закон, который дает право потребителям возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества, передает УНН.

В связи с этим, Министерство здравоохранения Украины разъяснило, каким образом украинцы могут вернуть ненадлежащие лекарства в аптеки.

"Для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный. В таком случае потребитель имеет право просить возврата уплаченных денежных средств или замены на аналогичные лекарства и медицинские изделия, но уже надлежащего качества", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что факт ненадлежащего качества лекарств подтверждается следующими документами:

  • вывод относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненной лабораторией территориального органа Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) и/или уполномоченной лабораторией;
  • распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Также в министерстве отметили, что по требованию покупателя аптеки должны представить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя.

Вместе с тем, по мнению экспертов рынка, новый закон является фикцией.

"Сначала потребитель должен обратиться в лабораторию, которая проверяет лекарственные средства. Такие лаборатории не в каждой области Украины есть. Потребитель должен заплатить за анализы, которые стоят не дешево. И если этот анализ укажет, что лекарства не качественные - тогда он должен обратиться в Гослекслужбу, и только потом - пойти в аптеку. Это - очень длинная и дорогая процедура, потребители не будут тратить на это время и деньги", - рассказала УНН фармацевт, председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.

Напомним, как писал УНН, по данным парламентариев, в Украине также действует монополия сетевых аптек. И это является, собственно, тем фактором, который способствует росту цен на лекарства для украинцев.

Чтобы навести порядок на аптечном рынке, депутаты зарегистрировали аптечный законопроект (№ 8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом, законодатели стремятся улучшить конкуренцию и все же снизить цены на лекарственные средства.

Законопроект пока находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется в новом 2019 году.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лекарства, аптека
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