Украина через Москалькову требует медпомощи для арестованного Бекирова

КИЕВ. 3 января. УНН. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову посодействовать в предоставлении квалифицированной медицинской помощи арестованному в Крыму активисту Эдему Бекирову. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в АР Крым Исмаил Халиков, передает УНН.

"Офис Омбудсмена Украины обратился к Уполномоченному в РФ по правам человека Татьяне Москальковой и к советнику Президента Российской Федерации, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова с просьбой срочно оказать содействие в предоставлении квалифицированной медицинской помощи Эдему Бекирову", - отметил он.

По его словам, Эдема Бекирова 12 декабря задержали на границе с временно оккупированным Крымом сотрудники ФСБ и сейчас незаконно удерживают в СИЗО Симферополя.

При этом он добавил, что активист страдает рядом тяжелых заболеваний: сахарный диабет, у него ампутирована нога, в январе 2018 года перенес сложную операцию на сердце.

Также он уточнил, что 10 января так называемый Верховный суд Крыма рассмотрит апелляцию на решение о заключении Эдема Бекирова.

Напомним, как ранее сообщал УНН, больному сахарным диабетом крымскотатарском активисту Эдему Бекирову, которого задержали российские правоохранители на въезде в оккупированный Крым, не оказывают медицинскую помощь со дня ареста - 13 декабря.



Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.



