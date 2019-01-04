Миллионными доходами ужгородского депутата заинтересовалось НАПК

КИЕВ. 4 января. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронной декларации за 2017 год депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина. Соответствующий проект решения опубликован на сайте НАПК, передает УНН.

Основанием для такого решения стало то, что Волошин не указал в своей декларации за 2017 год информацию о совершенных расходах.

Кроме того, в НАПК предполагают, что депутат горсовета указал в своей декларации недостоверные сведения.

Данные электронной декларации Волошина за 2017 год свидетельствуют о том, что за год депутат приобрел 16 квартир в Ужгороде. Только за один месяц (в декабре) Волошин купил 7 квартир. Примечательно, что приобретенное жилье отнюдь не ударило по карману депутата. Например, за квартиру площадью 86,8 кв м в Ужгороде Волошин заплатил всего 42 тыс. грн, за квартиру площадью 27 кв м (Ужгород) - 17,9 тыс. грн. Квартира площадью 153,7 кв м обошлась депутату всего в 49,7 тыс. грн.

В то же время, по данным электронной площадки olx.ua, квартиру в Ужгороде площадью 80 кв метров нельзя приобрести дешевле, чем 1 млн 200 тыс. грн.

Возвращаясь к декларации Волошина добавим, что в 2017 году гражданская жена депутата приобрела автомобиль Lexus NX300 2016 выпуска стоимостью 800 тыс. грн. Отметим, что на сегодня такой автомобиль на рынке стоит не менее 1 млн 65 тыс. грн.

Всего, по данным декларации депутата, Волошин и его семья владеют 22 квартирами (общая площадь - почти 2 тыс. кв. м), одним гаражом (26,9 кв. м), одним земельным участком (925 кв. м) и частью здания площадью 171, 1 кв м. Кроме того, депутат и его семья владеют пятью автомобилями. А еще - Волошин является владельцем корпоративных прав 7 предприятий, и конечным бенефициарным владельцем 14 фирм.

В 2017 году Волошин получил более 3,6 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, более 252 тыс. грн страховых выплат, свыше 84 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, еще 800 тыс. грн - от отчуждения движимого имущества, 79 тыс. грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, и 39 тыс. грн подарков в неденежной форме.

Напомним, по данным СМИ, в 2016 году в Ужгороде на строительстве гостинично-ресторанного комплекса "Корона" депутат горсовета Волошин подстрелил общественного деятеля Рахимова и стрелял в депутата горсовета Богуславского. В частности, по данным "Закарпатье Онлайн", Волошин стрелял несколько раз, в ответ на просьбу показать разрешительную документацию на работы на "Короне" в Ужгороде.

По факту стрельбы было открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины.