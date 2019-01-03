Внесены изменения в нормы вещевого обеспечения ВСУ

КИЕВ. 3 января. УНН. С целью улучшения обеспечения Вооруженных Сил Украины современными образцами формы одежды и полевого снаряжения, индивидуальными средствами защиты Управлением развития вещевого имущества проведено нормативно-правовую работу. Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, передает УНН.

"С целью улучшения обеспечения Вооруженных Сил Украины современными образцами формы одежды и полевого снаряжения, индивидуальными средствами защиты Управлением развития вещевого имущества проведено нормативно-правовую работу", - говорится в сообщении.

приказ Министерства обороны Украины 29.01.2018 № 30 "Об утверждении образцов специальной одежды, обуви и снаряжения, средств индивидуальной защиты и других предметов вещевого имущества военнослужащих Управления государственной охраны Украины в мирное время и особый период";

приказ Министерства обороны Украины 07.02.2018 № 50 "Об утверждении образцов специальной одежды, обуви, снаряжения и других предметов вещевого имущества военнослужащих Национальной гвардии Украины";

приказ Министерства обороны Украины 03.03.2018 № 95 "Об утверждении Изменений к Нормам обеспечения вещевым имуществом военнослужащих Вооруженных Сил Украины в мирное время и особый период и Изменений к Инструкции об организации вещевого обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в мирное время и особый период";

приказ Министерства обороны Украины 07.05.2018 № 202 "Об утверждении образцов специальной одежды, обуви, снаряжения и других предметов вещевого имущества военнослужащих Государственной пограничной службы Украины";

приказ Министерства обороны Украины 31.10.2018 № 543 "Об утверждении образцов специальной одежды, обуви и снаряжения военнослужащих Службы внешней разведки Украины в мирное время и особый период".

проект приказа Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений к Нормам обеспечения вещевым имуществом военнослужащих Вооруженных Сил Украины в мирное время и особый период и Изменений к Инструкции об организации вещевого обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в мирное время и особый период", который соглашается с заинтересованными структурными подразделениями Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

разработаны и усовершенствованы предметы вещевого имущества, в соответствии с приказом Министерства обороны Украины от 20.11.2017 № 606.

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При разработке нормативной документации на предметы вещевого имущества Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины применяются требования шестнадцати внедренных Министерством обороны Украины военных стандартов НАТО (STANAG - ред.), - добавили в ведомстве.

С целью установления единого порядка проведения процедур подготовки, оформления, обозначения и учета технических спецификаций Министерства обороны Украины на предметы для вещевого обеспечения разработаны и введены в действие военный стандарт:

ВСТ 01.301.019 - 2018 (01) "Вещное обеспечения. Технические спецификации Министерства обороны Украины. Разработка технических спецификаций на предметы для вещевого обеспечения";

с целью совершенствования системы разработки предметов вещевого имущества осуществлен пересмотр военного стандарта ВСТ 01.301.001 - 2009 (01) "Система разработки и постановки на производство предметов вещевого имущества. Основные положения";

подготовлен новый военный стандарт ВСТ 01.301.001 - 2018 (02) "Система разработки предметов для вещевого обеспечения. Основные положения".

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Кроме того, внесены изменения в 21 нормативного документа на предметы вещевого имущества. Проведена работа по опубликования нормативных документов на официальном сайте Министерства обороны Украины и предоставления их экземпляров заинтересованным структурным подразделениям Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В управлении отметили, что проведена проверка образцов предметов вещевого имущества и комплектов документов к ним, которые предоставлялись участниками процедур закупки (отбора) и 366 контрольных образцов предметов вещевого имущества и комплектов документов к ним, которые предоставлялись поставщиками предметов вещевого имущества по договорам поставки.

Напомним, за прошлый год сотрудниками ГУ РСМО МОУ было забраковано поставок в Вооруженные силы Украины некачественного вещевого обеспечения на 250 млн грн.



