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Украина реализует почти сотню проектов приграничного сотрудничества

Украина реализует почти сотню проектов приграничного сотрудничества

КИЕВ. 3 января. УНН. Украина реализует 94 проекта пограничного сотрудничества, за которые в виде грантов получит 60,8 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает УНН.

"Утверждено результаты первых конкурсов по программам "Украина-Польша-Беларусь", "Бассейн Черного моря", "Украина-Венгрия-Словакия-Румыния 2014-2020", согласно которым украинские учреждения и организации будут участвовать в 94 проектах с долей грантового финансирования для Украины в сумме 60,8 млн евро", - сообщили в министерстве.

При этом в МЭРТ отметили, что ведомство ожидает проведение 2 новых конкурсов по программам "Украина-Польша-Беларусь" и "Бассейн Черного моря" на общую сумму 24,5 млн евро. Утверждение результатов конкурсов планируется в этом году.

Напомним, после получения части кредита Международного валютного фонда в Украину до конца текущего года также должны поступить средства по линии Всемирного банка объемом 400 млн долларов.

Украина ждет от НАТО и Соединенных Штатов Америки помощи в увеличении оборонных возможностей государства.

По словам бывшего американского посла в Украине, через 2-3 месяца можно ожидать от США предоставления Киеву нового оружия и объявления новых санкций против России.

Источник: УНН
Теги: граница, пограничники
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