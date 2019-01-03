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Почти 78% украинцев готовы голосовать на президентских выборах

Почти 78% украинцев готовы голосовать на президентских выборах

КИЕВ. 3 января. УНН. Почти 78% опрошенных украинцев заявили, что готовы на выборах Президента прийти на избирательные участки и проголосовать. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра "Социальный мониторинг", передает УНН.

"77,8% опрошенных заявили, что готовы на выборах Президента прийти на избирательные участки. Считают, что точно не будут голосовать, 17,8% респондентов, 4,9% не определились, будут ли голосовать или уклонились от ответа", - говорится в сообщении.

По мнению опрошенных, следующий Президент должен обладать следующими чертами:

  • способность остановить войну (55,9%),
  • отстаивать интересы простых людей (44,5%),
  • компетентность в экономике (44,1%),
  • нетерпимость к коррупции (44%),
  • умение управлять страной (40,1%).

Опрос охватил всю территорию страны (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону. Всего опрошено 2045 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 2,2%. Уровень кооперации респондентов составляет 57%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".

Как сообщал УНН, в Украине 31 декабря 2018 года уже стартовала президентская предвыборная кампания. Сейчас трое претендентов подали документы в ЦИК для участия в предстоящих президентских выборах.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

Источник: УНН
Теги: выборы, опрос, Президент
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