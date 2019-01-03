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В ВР уверяют, что не отправляли Семенченко в командировку в Грузию

КИЕВ. 3 января. УНН. Народный депутат Украины Семен Семенченко поехал в Грузию с дипломатическим паспортом с нарушением правил. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на ответ на запрос от председателя парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"Аппарат Верховной Рады Украины не оформлял С.Семенченку заграничную командировку как народному депутату Украины в соответствии с установленным законодательством порядком", - говорится в ответе Парубия, который Геращенко обнародовала в Facebook.

По словам нардепа, она получила ответ от спикера ВР на запрос об использовании дипломатического паспорта Семенченко.

"Как видно из официальной информации, нардеп не информировал о своей командировке секретариат ВР, парламент тоже не направлял нардепа в какое командировки в Грузию", - подчеркнула она.

Как пояснила первый вице-спикер, правила использования дипломатического паспорта позволяют брати этот документ "только в официальные командировки, а не в частные поездки".

Отметим, Семенченко от конца ноября 2018 года находится в Грузии, где грузинские правоохранители задержали, а потом взяли под арест шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии.

По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, у задержанных во время обысков изъяли оружие и боеприпасы, расследования.

В СМИ сообщали, что Семенченко избежал задержания благодаря дипломатическому паспорту. Сам депутат заявил, что приехал в Грузию как "обычный иностранец", но прямо словам о дипломатическом паспорте не возражал. Тот факт, что с тех пор Семенченко более месяца не может покинуть Грузию, он объясняет как "оказание помощи задержанным гражданам Украины".

Источник: УНН
Теги: ВР, паспорт, нардепы
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