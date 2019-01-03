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В АП прокомментировали информацию об "указаниях" разрывать контракты на аренду с УПЦ МП

В АП прокомментировали информацию об "указаниях" разрывать контракты на аренду с УПЦ МП

КИЕВ. 3 января. УНН. Администрация Президента не давала указаний готовить судебные иски о прекращении украинскими заповедниками аренды общинам Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил советник Президента Украины Ростислав Павленко в своем Facebook, передает УНН.

"С новым фейком друзья. В ряде изданий, что не гнушаются информационными провокациями, с удивлением увидел: оказывается, "источник, близкий ко мне", сообщил, что кто-то дал кому-то поручение готовить иски о прекращении аренды общинам МП. Заявляю ответственно: это бред", - написал Павленко.

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Напомним, СМИ сообщали о том, что с Администрации Президента поступают указания о принудительном расторжении контрактов на аренду, заключенных между музеем Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского заповедника с общинами Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: УНН
Теги: Украина, АП, церковь, аренда
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