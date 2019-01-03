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Денисова просит РФ сообщить о месте пребывания "украинского диверсанта" Панова

Денисова просит РФ сообщить о месте пребывания "украинского диверсанта" Панова

КИЕВ. 3 января УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой и директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко с просьбой предоставить информацию о месте пребывания украинского политзаключенного Евгения Панова, которого приговорили к восьми годам "за подготовку к совершению диверсий в Крыму". Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, Директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко и Советнику посланника Временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покотило, с просьбой сообщить о местонахождении Евгения Панова", - написала Денисова.

По ее словам, накануне к ней обратилась Вера Котелянец, мать Евгения Панова, которого раньше держали в Симферопольском СИЗО. Евгения уже длительное время этапируют с одной СИЗО в другое, и иметь обеспокоена из-за отсутствия связи с ним.

Напомним, 10 августа 2016 ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Отметим, что в четверг Верховный суд РФ оставил в силе решение "суда" оккупированного Крыма, приговорил к восьми годам колонии строгого режима "украинского диверсанта" Евгения Панова. Об этом 25 октября в Facebook сообщил его брат Игорь Котелянец.

13 июле 2018 года подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела "Украинская диверсантов" Евгения Панова до 8 лет колонии строгого режима.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, омбудсмен
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