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Порошенко сформировал собственный книжный ТОП-2018

Порошенко сформировал собственный книжный ТОП-2018

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Facebook сформировал собственный книжный ТОП. В его список попал сборник стихов, сборник репортажей и речи Блаженнейшего Любомира Гузара, передает УНН.

Поэтому, к книгам, которые Президент рекомендует к прочтению, попали:

"Антенна" Сергея Жадана

Новый сборник стихов Сергея Жадана "Антенна". Понравилось, что автор, который писал о жизни и любви во время войны,  все же завершает тем, что война наконец закончилась, наступил долгожданный мир.

"Грязь [* Khaki]" Сергея Сайгона

Большую часть моей книжной полки занимают современные военные книги. Начал читать сборник фронтовых рассказов "Грязь [* Khaki]" разведчика Сергея Сайгона. Жесткий, но честный рассказ о войне на Востоке.

"Кофе с привкусом пепла" Алексея Петрова

На моей книжной полке почетное место заняла также книга Алексея Петрова "Кофе с привкусом пепла" с автографом автора. Интересные размышления о том, как нас изменила война, а мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна.

"Наши другие" Олеси Яремчук

Олеся Яремчук "Наши другие" - интересная сборник репортажей о национальных меньшинствах в Украине. Важно знать о базовых трудностях и различиях "наших других" украинцев, каждый из которых вносит свой вклад в развитие государства.

Фотокнига "Донбасс и мирные"

Фотокнига "Донбасс и мирные" - это 11 портретов мирных жителей Донбасса, жизнь которых война разделила на до и после. Очень рекомендую хотя бы пересмотреть.

Любомир Гузар "Хочу быть человеком"

"Моя мечта - быть человеком" - в этих словах Блаженнейшего Любомира Гузара открывается понимание смысла человеческой жизни. Его вера в Бога и людей вдохновляла и вдохновляет миллионы украинцев. Вернуться к этой книге сейчас, когда сбывается мечта украинского народа о независимой церкови - значит найти подтверждение своих стремлений и укрепиться в вере в Бога и людей.

Ранее Порошенко назвал свой топ песен прошлого года.

Источник: УНН
Теги: Украина, книги, Петр Порошенко
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