ЦИК разрешила трем общественным организациям наблюдать за выборами Президента

КИЕВ. 3 января. УНН. На сегодняшнем очередном заседании Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение трем общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей на нынешних президентских выборах. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение ЦИК.

“Рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение Всеукраинской общественной организации ”Передовые правовые инициативы“, общественным организациям ”Сознательная общественность“ и "Черниговский правозащитный союз“ иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019”, — говорится в сообщении.

Также Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Как сообщал УНН, в Украине 31 декабря 2018 стартовала президентская предвыборная кампания. Сейчас пятеро претендентов подали документы в ЦИК для участия в предстоящих президентских выборах.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.