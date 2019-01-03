Суд в оккупированном Крыму рассмотрит апелляцию об аресте активиста Бекирова 10 января

КИЕВ. 3 января УНН. "Верховный суд" Крыма 10 января этого года планирует рассмотреть апелляцию защиты на решение Киевского районного суда Симферополя, подконтрольного Кремлю, о взятии под стражу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщил крымский адвокат Алексей Ладин в Facebook, передает УНН.

"10 января 2019 в 14.00 Верховный суд Крыма рассмотрит апелляции защиты на решение Киевского суда Симферополя о помещению под стражу Эдема Бекирова", - говорится в сообщении адвоката.

Родственники Бекирова считают, что пребывание Эдема в СИЗО крайне опасное для жизни и здоровья, поскольку тот болен сахарным диабетом, у него ампутирована нога и есть серьезные проблемы с сердцем.

Ранее УНН сообщал, что больному сахарным диабетом крымскотатарском активисту Эдему Бекирову, которого задержали российские правоохранители на въезде в оккупированный Крыму, не оказывают медицинскую помощь со дня ареста - 13 декабря.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

Также УНН информировал, Украина через Москалькову требует медпомощи для арестованного Бекирова.