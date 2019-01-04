Польская православная церковь снова прокомментировала Объединительный собор

КИЕВ. 4 января. УНН. 31 декабря 2018 года в адрес предстоятеля Украинской православной церкви МП митрополита Онуфрия поступило письмо от Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, в котором Предстоятель Польской Православной Церкви сообщает о своем письме Патриарху Константинопольскому Варфоломею и добавляет его копию в известность Предстоятеля УПЦ МП, информирует УНН со ссылкой на публикацию пресс-службы УПЦ Московского патриархата.

Данное письмо митрополита Саввы является его ответом на письмо Патриарха Константинопольского Варфоломея от 24 декабря 2018 года, который был разослан с Фанара предстоятелям всех Поместных Православных Церквей. В данном письме Патриарх Варфоломей сообщает Предстоятелей Поместных Церквей о результатах Объединительного собора, который состоялся в Киеве 15 декабря 2018 годп, и выражает надежду на признание вновь Православной церкви Украины.

В ответ на это письмо из Константинополя митрополит Варшавский и всей Польши Савва излагает позицию Польской Православной Церкви, вспоминая предыдущие заявления по этому вопросу.

В частности, в письме еще раз передана позиция Архиерейского Собора Польской Автокефальной Православной Церкви от 9 мая 2018 года, где отмечено, что “Польская Церковь выступает за принципиальное соблюдение канонических норм церковной жизни, согласно которому статус автокефалии может быть предоставлен, только если в одной стране существует одна Церковь. Поскольку в Украине существует несколько раскольнических церковных групп, то они должны сначала покаяться и вернуться в каноническое лоно Церкви. Только тогда может начаться дискуссия о предоставлении автокефалии. Сама же автокефалия, согласно убеждениям Поместных Православных Церквей, предоставляется по представлению Матери-Церкви после консультаций со всеми Предстоятелями Поместных Православных Церквей. Несоблюдение этих требований может привести к дальнейшим разделениям, поскольку в вопросах догматического и канонического характера не следует руководствоваться политическими соображениями”, — убеждены в Польской Церкви.

Далее в письме упоминается о совместном призыве Предстоятелей Александрийской и Польской Православных Церквей от 21 сентября 2018 года, письмо патриарху Варфоломею от 26 сентября 2018 года и высказал критику об участии в соборе так называемых “раскольников” (по мнению РПЦ, самоуправляемой в ее составе УПЦ МП и ряда других церковных структур — ред.).

В заключительной части своего письма Патриарху Варфоломею Митрополит Савва подчеркивает, что “так называемый” Объединительный Собор", который состоялся 15 декабря 2018 года в Киеве, не устранил проблему, но, наоборот, усилил ее, привнося в жизнь общества во болезненных явлений не только церковных, но и социально-политических", — решил настоятель Польской православной церкви.

Напоминаем, в ноябре, пресс-секретарь УПЦ КП прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной ПЦР.