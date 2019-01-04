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ООС: боевики осуществили 3 обстрелы позиций украинских военных

ООС: боевики осуществили 3 обстрелы позиций украинских военных

КИЕВ. 4 января. УНН. 3 января боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели огонь: “из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении”.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

“В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 3 января, двое оккупантов получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня”, — добавили в пресс-центре ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, военные, штаб, ООС
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