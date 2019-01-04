Чубаров сообщил, что россияне составили фальшивые списки ДРГ на территории РФ

КИЕВ. 4 января. УНН. Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook опубликовал фотографию документа спецслужб РФ, на котором составлен список якобы “диверсантов” на территории федерации, передает УНН.

“В одном из документов российских спецслужб, ставших нам известными в последнее время, утверждается о том, что „на территорию Российской Федерации с целью совершения ДТА (диверсионно-террористических акций) осуществлено проникновение диверсионной группы“”, — написал он на своей странице.

Он также добавил, что: “Возможно, мы не стали бы выносить содержание указанного документа на всеобщее обозрение, мало ли что с бодуна может привидеться сотрудникам „разведуправления войск национальной гвардии России“, однако уж очень колоритным нам показался состав этой „ДГ“: тут тебе и директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, и докторант одного из турецких вузов, а также просто другие не менее хорошие и честные люди”.

“А если серьезно, мы не исключаем того, что эти бредовые утверждения, содержащиеся в „ориентировке“, уже внесены российскими оккупантами в сфальсифицированные ими протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, либо готовятся к внесению в ближайшее время”, — сообщил политик.

Чубаров также отметил, что сейчас почти со всеми в списке он лично вышел на связь и уточнил, что все они находятся на территории материковой Украины.

Как сообщал УНН, суд в оккупированном Крыму рассмотрит апелляцию об аресте активиста Бекирова 10 января.