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Епифаний: государство не вмешивается в церковные дела

Епифаний: государство не вмешивается в церковные дела

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

КИЕВ. 4 января. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины сотрудничает с государством только для решения технических вопросов, тогда как государство в церковные дела не вмешивается. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью изданию Deutsche Welle, передает УНН.

"До сих пор у нас общение происходит с Президентом только на официальных мероприятиях или встречах. А такого контакта непосредственного или решения какого-то вопроса - нет. Есть чисто технические вопросы моих помощников о поездке, каких-то списков тех людей, которые будут присутствовать там во время богослужения, ибо соответственно будет усилена охрана. А каких-то таких непосредственных контактов или общения у меня нет", - отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что вмешательство в церковные дела со стороны государства отсутствует, и церковь решает вопрос повестки дня самостоятельно, государство же, в свою очередь, лишь способствует решению этих вопросов.

При этом митрополит отметил, что роль государства в процессе объединения церквей является очень важной, и это сотрудничество между ними должно существовать и дальше.

"Но церковь никогда не будет государственной", - отметил митрополит.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана Автокефальная поместная православная церковь Украины и утвержден ее устав.

Объединительный собор избрал предстоятелем ПЦУ митрополита Епифания .

Процедура передачи Томоса об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января.

К моменту получения Томоса от Константинополя никаких кардинальных изменений в Православной церкви Украины не будет.

Источник: УНН
Теги: церковь, Автокефалия, Томос, Епифаний
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