Украина продолжит сотрудничество с НАТО по программе SALIS

КИЕВ. 4 января. УНН. Украина продлила контракт на выполнение стратегических перевозок самолетами ГП "Антонов" в рамках программы SALIS для поддержки операций НАТО и ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГП.

"Самолеты парка авиакомпании "Авиалинии Антонова", авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", продолжат выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Соответствующий контракт заключен на очередные три года - до 31 декабря 2021 года", - сообщили на предприятии.

В соответствии с контрактными обязательствами, начиная с 1 января 2019 года, ГП "Антонов" предоставляет 2 самолета Ан-124-100 на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS.

По данным НАТО, промежуточное решение стратегических авиаперевозок (SALIS) - межгосударственный консорциум из 10 стран, что использует чартерные самолеты Ан-124-100 для поддержки операций НАТО и ЕС.

Напомним, Украина получила от НАТО наивысшую оценку за выполнение годовой нацпрограммы.