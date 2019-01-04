Порошенко изменил требования к званиям офицеров на некоторых должностях Минобороны

КИЕВ. 4 января. УНН. Теперь требования к званиям офицеров при назначении их на ряд должностей в аппарате Министерства обороны Украины снижены на один ранг, названия должностей изменены, а также добавлены новые. Соответствующий указ 31 декабря 2018 подписал президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Своим указом Петр Порошенко внес изменения в указ Леонида Кучмы "О перечнях должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям" 2002 года.

Ряд должностей, на которые ранее назначались военнослужащие в звании генерал-полковников и адмиралов, будут назначаться генерал-лейтенанты и вице-адмиралы.

Сами должности переименованы, в частности Начальник Главного управления оборонного и мобилизационного планирования стал Заместителем начальника Генерального штаба отныне Начальник Главного управления оборонного планирования - заместитель начальника Генерального штаба.

Согласно указу, из списка исключен ряд позиций, в частности Заместитель Министра обороны Украины и Государственный секретарь Министерства обороны Украины.

Также к аппарату Минобороны добавлены новые должности, в частности Директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники, а также заместитель командующего (по территориальной обороне).

Напомним, с 1 января 2019 Министерство обороны начнет работать по новым стандартам в связи с окончанием реформирования структуры.