Порошенко с начала года задекларировал уже 575 млн грн

КИЕВ. 4 января. УНН. К концу прошлого года Президент Украины Петр Порошенко получил дивидендов на общую сумму около 575 млн грн, задекларировав доход в первый день текущего года. Об этом говорится в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, передает УНН.

Согласно опубликованной информации, от швейцарской Ротшильд Траст АГ глава украинского государства получил дивидендов на 548 600 000 грн, еще 26,3 млн грн Порошенко получил в виде дивидендов от отечественного ПАО "ЗНКИФ" Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ ".



Эти доходы были задекларированы Президентом 1 января 2019.

Напомним, в конце прошлого года Президент Украины Петр Порошенко 14 декабря задекларировал 10 млн грн дивидендов как доход от инвестиционного фонда.



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