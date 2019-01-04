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Порошенко и Парубий едут в Турцию получать Томос

Порошенко и Парубий едут в Турцию получать Томос

Петр Порошенко и Андрей Парубий

КИЕВ. 4 января. УНН. Завтра и послезавтра, 5-6 января 2019 Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с Президентом Украины Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турецкую Республику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Программой визита в Турецкую Республику (г. Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, Президента Украины П.Порошенко.

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6 января Президент Украины Петр Порошенко, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии (Совместное отправления Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в Церемония освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля В.В.Мурського на Католическом кладбище, примут участие в Церемонии освящения воды в Патриаршем храме Св.Георгия.

Как сообщал УНН, процедура передачи Томоса о автокефалию предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января.

Источник: УНН
Теги: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Автокефалия, Томос
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