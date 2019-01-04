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НАПК надеется в 2019 году проверить декларации всех топ-чиновников

НАПК надеется в 2019 году проверить декларации всех топ-чиновников

КИЕВ. 4 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции надеется в 2019 году проверить декларации всех топ-чиновников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство осуществило ряд мер по внедрению Системы логического и арифметического контроля деклараций и их автоматизированной проверки. Благодаря этому в 2019 году должна быть достигнута новая стратегическая цель - проверены декларации всех ТОП должностных лиц", - сообщили в НАПК.

Напомним, НАПК за год приложило усилия для открытия производств относительно 4 партий.

Для осуществления досудебного расследования НАПК в прошлом году направило в правоохранительные органы 253 обоснованных выводов относительно выявления признаков уголовных преступлений.

Источник: УНН
Теги: чиновник, НАПК
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