Высшая квалификационная комиссия рекомендовала почти 500 судей

КИЕВ. 4 января. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала назначить на должности местных судов общей юрисдикции 467 судей по итогам прошлого года. Об этом ВККСУ сообщила в Facebook, передает УНН.

“467 судей. Именно столько судей местных судов в 2018 году ВККСУ рекомендовала назначить в связи с окончанием 5 летнего срока полномочий и успешным прохождением квалификационного оценивания в 2018 году”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о направлении в суд 6 административных протоколов за несоблюдение требований Закона Украины “О предотвращении коррупции” относительно нарушеня требований финансового контроля.