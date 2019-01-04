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"Донбасс" и "Дикое поле": какие фильмы Порошенко рекомендует к просмотру

"Донбасс" и "Дикое поле": какие фильмы Порошенко рекомендует к просмотру

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко после книжного и музыкального ТОПов рассказал, какие фильмы пересмотрел, полюбил и рекомендует пересмотреть. Большинство лент - на патриотическую тематику, передает УНН.

"В этом году у меня не было много времени на просмотр кино, но несколько картин украинских и иностранных режиссеров все же удалось посмотреть, и я с удовольствием рекомендую их вам", - написал Порошенко в Facebook.

Президет также отметил документальный фильм датского режиссера "Удаленный лай собак", который вошел в shortlist "Оскара".

"... картину о нашем Донбассе, о войне какой она есть. О детской жизни, на границе между уютом родного дома и артиллерийскими обстрелами. "Удаленный лай собак" - важное кино об Украине, которое поразило весь мир", - написал он.

Однако, по словам Порошенко, украинские режиссеры в этом году тоже могут похвастаться качественными и патриотическими лентами.

"Мы продолжим возрождать наше кино и я уверен, что украинский кинематограф ждет яркое будущее!" - добавил он.

Ранее Порошенко сформировал собственный книжный ТОП-2018.

Источник: УНН
Теги: кино, Украина, Петр Порошенко
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