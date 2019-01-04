Совет международных экспертов поставил под сомнение 8 кандидатов в Антикоррупционный суд

КИЕВ. 4 января. УНН. В пятницу, 4 января, состоялось заседание Общественного совета международных экспертов в рамках проведения конкурса в Высший Антикоррупционный суд, во время которого эксперты поставили под сомнение восьми кандидатов, передает корреспондент УНН.

Так, под вопросом оказались Дмитрий Тишка, Тарас Заяц, Евгений Мартынов, Оксана Голуб, Анатолий Квятковский, Анатолий Загородний, Игорь Штульман и Юрий Кулинич.



В заседании совета международных экспертов участвовали председатель совета Энтони Хупер, Флеминг Денкер, Аурелийус Гутаускас, Тед Зажечны, Лорна Харрис и Мирьяна Трайковская.



При обсуждении кандидатов было озвучено, что кандидат Дмитрий Анатольевич Тишка вызывает обоснованное сомнение относительно соответствия критериям в ВАС из-за ответа на вопрос 1-5, 12 и 13 судейского экзамена.



Кандидатура Тараса Александровича Зайца к апелляционной палаты ВАС вызывает обоснованное сомнение из-за ответ на вопрос 1 и 2,3,6-11.



Евгений Александрович Мартынов вызвал сомнение экспертов из ответ на вопрос 5-7,8,12-13 и 14.

Кандидатура Оксаны Анатольевны Голуб в ВАС появилась под вопросом из-за того, что она не предоставила ответы на вопросы до 2 января несмотря на предупреждения.



В случае кандидатуры Анатолия Степановича Квятковского в апелляционную палату ВАС, сомнение экспертов вызвало его ответ на вопрос, в частности относительно приобретения автомобиля 2016 года выпуска и его стоимости, которую он указал.



Анатолий Федорович Загородний в качестве кандидата в апелляционной палаты ВАС вызвал сомнение в свете ответов, которые он предоставил в отношении квартиры, которую якобы приобрел его отец, и его ответы относительно автомобиля.



Кандидатура Игоря Владимировича Штульман к апелляционной палаты ВАС вызвала сомнение экспертов из ответ на вопрос 2 и 3 относительно страховых выплат, а также и его ответ на вопрос 4 по приобретению квартиры его дочери. Также сомнение вызвали его ответы на вопросы 6,7 и 8.



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С Юрием Петровичем Кулиничем - обоснованное сомнение относительно его соответствия критериям из-за объяснения решение, о котором его спрашивали.



Теперь Града международных экспертов должен обратиться в ВККСУ, чтобы совместно провести заседание, на которое пригласят кандидатов. Во время заседания проведут голосование по тому, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма.



Если 9 членов ВККС и 3 из 6 членов ГРМЕ не подтвердит соответствие кандидата, то он или она не сможет претендовать на должность судьи.



Как сообщал УНН, по словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, выше антикоррупционный суд в Украине может получить первые дела уже весной следующего года.