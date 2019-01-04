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Варфоломей призвал патриархов признать автокефалию УПЦ

Варфоломей призвал патриархов признать автокефалию УПЦ

КИЕВ. 4 января. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей написал обращение к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей с призывом поддержать предоставление автокефалии новой Православной церкви Украины. Об этом сообщает Оrthodoxia info, передает УНН.

"Мы информируем Вас (о ситуации в Украине - ред.), выражая наше братское доверие к Блаженнейшему и хорошо зная волю и высказанное желание Украины... (а также - ред.) ответственность церкви Константинополя в решении всех церковных вопросов... Согласитесь с этими усилиями ... и признайте Украинскую церковь как автокефальную", - призвал Вселенский патриарх.

Отмечается, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны "изучить детали письма, чтобы приступить к признанию новой церкви".

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Варфоломей также заявил: "Реализация всех (наших - ред.) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены дарить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины - ред.)".

Напомним, процедура передачи Томоса об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января.

К моменту получения Томоса от Константинополя - никаких кардинальных изменений в Православной церкви Украины (ПЦУ) не будет.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Патриарх Варфоломей
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