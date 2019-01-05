Состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом
КИЕВ. 5 января. УНН. В Стамбуле состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем, передает УНН.
Подписанию Томоса предшествовала молитва в Патриаршем храме Св.Георгия.
Сейчас ожидается обращение Вселенского Патриарха Варфоломея митрополита Киевского и всея Украины Епифания и Президента Украины Порошенко.
От Украины для получения Томоса, кроме митрополита Епифания прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.
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Ожидается, что передача Томоса состоится завтра, 6 января, в 8.30. Сразу после этого будет проведена праздничная молитва.
Ранее эксперт пояснил, как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ.
Как сообщал УНН, 6 января Президент Украины Петр Порошенко, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии (Совместное отправления Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в Церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог" .