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Эксперт объяснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ
Эксперт объяснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ
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После Томоса процесс перехода приходов активизируется - эксперт

После Томоса процесс перехода приходов активизируется - эксперт

КИЕВ. 5 января. УНН. После того, как Украина получит Томос, процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной Церкви Украины активизируется. Об этом УНН рассказал религиовед Дмитрий Горевой.

"Конечно, определенная волна пойдет сразу после Томоса, но надо понимать, что еще есть определенные юридические нюансы. Насколько мне известно, еще не зарегистрирована религиозная организация Православная Церковь Украины, в которой могли бы юридически присоединяться локальные приходы. Поэтому есть определенные преграды, но это сильно не повлияет на процесс и после Томоса будет определенная активизация переходов. Но так, чтобы полностью структура УПЦ (МП - ред.) за месяц обвалилась, то это вряд ли", - сказал Горевой.

Он также отметил, что православные церкви других стран могут выставлять в ПЦУ определенные условия в обмен на признание Украинской церкви.

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"Этот процесс будет длительным и тяжелым. Определенные церкви будут ставить условия для признания. Например, польская церковь может поставить условие, чтобы приход бывшего Киевского патриархата не присутствовали на территории Польши, так как это нарушает географический принцип, что каждый поместная церковь автокефальная имеет свою географическую местность, которая совпадает с границами стран. Другие церкви также могут ставить свои условия", - сообщил Горевой.

Как сообщал УНН, 6 января Президент Украины Петр Порошенко, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии (Совместное отправления Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в Церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог" .

Источник: УНН
Теги: Украина, религия, церковь, Автокефалия, Томос
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