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Епифаний провел первую встречу с Варфоломеем

Епифаний провел первую встречу с Варфоломеем

КИЕВ. 5 января. УНН. Вселенский Патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний провели первую встречу в Стамбуле в субботу, 5 января, незадолго до подписания Томоса Православной церкви Украины. О встрече сообщает пресс-служба ПЦУ в Twitter, передает УНН.

"Только что состоялась первая встреча Вселенского Патриарха Варфоломея и митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Общаются на греческом языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в резиденции Константинопольского Патриарха 5 января 2019.

Добавим, что на обнародованном со встречи фото присутствует и Президент Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, ранее в субботу украинская делегация во главе с Президентом прибыла в Стамбул получать Томос от Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Напомним, Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий находиться с визитом 5-6 января 2019 в Турции для получения Томоса. Программой визита в Турецкую Республику (Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, божественной литургии (совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Источник: УНН
Теги: Патриарх Варфоломей, Епифаний
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