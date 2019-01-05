Президент: среди 15 автокефальных православных церквей появилась и ПЦУ

КИЕВ. 5 января. УНН. В воскресенье, 6 января, после вручения Томоса появится Автокефальная Православная Церковь Украина. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к Вселенскому Патриарху Варфоломею в Стамбуле во время церемонии подписания Томоса, передает УНН.

“Благодарю Его Святейшества Варфоломею за веру, любовь к Украине и нашего народа, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной Церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни”, — подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что после того, как чернила подписи Его Святейшества Вселенского Патриарха легли на текст Томоса, “завтра, после его вручения, появится Автокефальная Православная Церковь Украина” — церковь, которая, по словам Президента, демонстрирует любовь и обеспечивает единство государства.

“Я, читая предисловие книги его Святейшества, нашел такие слова: война во имя религии является войной против религии. Я очень разделяю ваши слова. Хочу сказать, что именно любовью и молитвой сейчас объединяется Украина. Это — великий день и большое спасибо всем, кто принял участие в этом... Среди 15 автокефальных православных церквей сейчас появилась Украинская Православная Церковь”, - подчеркнул Президент.

Он выразил благодарность от имени украинского народа Патриарху.

“В храме Георгия Победоносца мы услышали молитву на украинском языке. Мы очень долго к этому шли. Дорогие украинцы, это историческое событие, великий день, и сегодня уверен, что он навсегда войдет в историю”, — отметил Глава государства.

Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.