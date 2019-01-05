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В РПЦ прокомментировали подписание Томоса для ПЦУ

В РПЦ прокомментировали подписание Томоса для ПЦУ

КИЕВ. 5 января. УНН. Пресс-секретарь патриарха Московского священник Александр Волков в субботу заявил, что подписание Томоса для Православной Церкви Украины "окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия", сообщает ТАСС, передаёт УНН.

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал он, комментируя подписанный в субботу Константинопольским патриархом Варфоломеем Томос для Православной церкви Украины.

По словам пресс-секретаря предстоятеля РПЦ, "подписание Томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Ранее Константинопольский патриарх подписал Томос для Православной церкви Украины. Перед подписанием документа об автокефалии состоялся молебен, на котором присутствовали в том числе Президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Источник: УНН
Теги: церковь, РПЦ, Автокефалия, Томос
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