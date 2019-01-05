Варфоломей: Константинополь имел права и привилегии дать автокефалию Украины

КИЕВ. 5 января. УНН. Православная церковь в Украине имела право просить и требовать автокефалии, и было правом и привилегией Константинопольской Матери Церкви дарить этот статус автокефалии. Об этом заявил после подписания Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей, обращаясь к митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Ваше Блаженство, Вы имели право просить и требовать Вашей автокефалии. Это было правом и привилегией Вашей Константинопольской Матери Церкви дарить Вам этот статус автокефалии. Мы искренне молимся, чтобы вы оказались достойными этого дара и выступили драгоценными попутчиком других сестер церквей в всеправославном единстве и совместном сотрудничестве, а также в нашем общем свидетельстве современного мира, который стремится к неисчерпаемым духовным сокровищам православия", - заявил Патриарх Варфоломей.

Вселенский Патриарх также подчеркнул, что "в настоящее время, по благодати Господа, мы восстанавливаем сообщество миллионов верующих на Вашей земле (украинской - ред.), которые внезапно оказались вне каноничности и единства и общения не по собственной вине".

Он подчеркнул, что Константинопольская Церковь "собрала их и обняла их как настоящая мать, а не как мачеха. Та самая Церковь, которая когда-то вела их к христианскому крещению".

Вселенский Патриарх также отметил, что Константинополь всегда действовал, чтобы "служить пожеланиям и интересам своих детей".

"Эта Церковь всегда будет на Вашей стороне, надеясь, молясь и работая по Ваш рост и прогресс во Христе, а также за стабильность новосозданной автокефальной Православной Церкви Украины. Христос впереди нас", - заявил также Вселенский Патриарх.

Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.



Как сообщал УНН, ранее в субботу украинская делегация во главе с Президентом прибыла в Стамбул получать Томос Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.



