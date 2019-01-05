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Автокефальная ПЦУ признает главой Вселенский престол - Томос

Автокефальная ПЦУ признает главой Вселенский престол - Томос

КИЕВ. 5 января. УНН. Автокефальная Православная Церковь Украины признает главой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол. Об этом говорится в тексте Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает УНН.

"Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должны вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми", - говорится в документе.

Отмечается, что положения устава ПЦУ должны во всем обязательно соответствовать положениям Томоса.

В документе также определяется, что Православная церковь Украины через своего "первого или канонического местоблюстителя Киевского престола" обязана участвовать в решении важных канонических, догматических и других вопросов в межправославных совещаниях, которые собираются время от времени по священному обычаю.

Как сообщал УНН, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Источник: УНН
Теги: церковь, Автокефалия, Томос
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