Константинополь призвал церкви вспоминать ПЦУ как "Святейшую Церковь Украины"

КИЕВ. 5 января. УНН. Константинополь подписанием Томосу признал автокефальную церковь Украины своей духовной дочерью и призвал все мировые Православные Церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины". Об этом говорится в тексте Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает УНН.

"Этим подписаннымм Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины, Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев, которая не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства", - говорится в тексте Томоса, обнародованном послом Украины в Турции Андреем Сибигой.

Также отмечается, что уже существующие приходы отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре, потому так юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства.

"И мы придаем ей привилегии и все суверенные права, принадлежащие автокефальной церковной власти, так что теперь митрополит Киевский и всея Украины, осуществляя богослужения, вспоминает "всех епископов православных", а сонм святых архиереев при нем вспоминает его имя как первого предстоятеля наисвятейшей церкви в Украине", - отмечается в документе.

Отмечается, что митрополит Киевский и всей Украины и Священный синод будут рассматривать, определять и судить во внутреннем церковном управлении, следуя евангельскому и другому учению, согласно священным переданиям и уважаемым каноническим постановлениям Святой Православной Церкви.

Как сообщал УНН, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.