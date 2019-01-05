Варфоломей: церковь Украины становится свободной от давления и вмешательства после автокефалии

КИЕВ. 5 января. УНН. После признания автокефалии Украинская Церковь становится свободной от любого внешнего давления и вмешательства, которые были не в пользу собственной идентичности. Об этом заявил по завершении церемонии подписания Томоса Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей, обращаясь к митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Его Святейшество, обращаясь к Блаженнейшему митрополиту Епифанию, отметил, что после признания автокефалии Украинская Церковь становится свободной от любого внешнего давления и вмешательства, которые были не в пользу собственной идентичности", - сообщили в пресс-службе.

Патриарх Варфоломей также сказал: "Вы имели полное право просить и требовать автокефалии. Это было право и привилегия Константинопольской Матери-Церкви дарить вам Томос об автокефалии".

Как сообщал УНН, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.