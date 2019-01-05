Томос для украинской церкви охранял болгарский архимандрит Харалампий - СМИ

КИЕВ. 5 января. УНН. Томос для Православной церкви Украины до его подписания Вселенским патриархом Варфоломеем охранял уроженец Болгарии, бывший служитель Болгарской православной церкви архимандрит Харалампий. Об этом сообщает болгарское издание Factor.bg, передает УНН.

"Харалампий внес Томос в кафедральный собор, где он был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем. Архимандрит Харалампий родом из болгарского города Смолян. Его мать - украинка, а отец - болгарин. В 1990 году он стал священником Болгарской православной церкви", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Харалампий учился вместе с болгарскими митрополитами Николаем Пловдивским и Наумом Русенским. Был стипендиатом Варфоломея в богословском институте в Бостоне в США. Некоторое время служил в кипрской церкви. Через некоторое время он вернулся в Болгарию и работал в епархии города Видин, где его обвиняли в финансовых махинациях. Однако был оправдан судом города Видин.

После этого Варфоломей пригласил его к себе и назначил его архиерейским наместником православных в городе Бурса. Впоследствии он был назначен ответственным за связь с проживающими на территории Турции украинцами, будучи советником Вселенского патриарха по вопросам славянских церквей.

Как сообщал УНН, в Стамбуле состоялось подписание Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.