Президент вручил ордена священнослужителям Вселенского патриархата

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Петр Порошенко в Стамбуле во время официального приема по случаю подписания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины Вселенским Патриархом Варфоломеем вручил государственные награды священнослужителям Вселенского патриархата, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства подчеркнул, что несколько часов назад произошло важное событие, которое украинцы ждали веками: “Событие, которое возобновило историческую справедливость и которая относится к високозаметным событиям нашей украинской истории и истории мирового православия. Наши единство, сила и вера, а также мудрость его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея провели нас через все испытания и невзгоды, через все ловушки и коварные намерения недругов”.

“Все это позволило нам создать объединенную независимую Православную Церковь Украины. Церковь, которая завтра получит Томос из рук Его Святейшества, который сегодня уже подписан”, — добавил Президент.

“Чудо на наших глазах происходит благодаря вашей непоколебимой и правдивой позиции, вашей мудрости и мудрости Константинопольской Церкви-Матери, её заботы о некогда ней и крещеном украинском народе”, — подчеркнул Глава государства, благодаря Вселенского Патриарха Варфоломею.

Отдельно Глава государства поблагодарил Президента Турции, с которым утром провел теплый и содержательный разговор по всем вопросам, касающихся дружественных украинского-турецких отношений. Глава государства поблагодарил за гостеприимство турецких партнеров. Президент вручил награды за выдающуюся деятельность, направленную на укрепление авторитета православия в мире, утверждение идеалов духовности и милосердия, весомый личный вклад в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины.

“Орден князя Ярослава Мудрого IV степени вручен митрополиту Бурскому, ипертиму и экзарху Вифинии Елпидофоросу и митрополиту Галльскому Эммануилу. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церви в США, экзарх Вселенского Патриарха в Украине Даниила и епископа Эдмонтонского и Западной епархии Украинской православной церкви Канады, экзарха Вселенского Патриарха в Украине Илариона. Президент также вручил орден „За заслуги“ III степени митрополиту Адрианополиса, директору представительства Вселенского Патриархата в Афинах Амфилохию, патриаршему диакону, заместителю Главного секретаря Святого и Священного Синода Константинопольской православной церкви Вселенского Патриархата Грегориосу и митрополиту Пергамский Иоанну”, — указано в сообщении пресс-службы.

Напоминаем, состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом.