ООС: боевики совершили 4 обстрелы позиций украинских военных

КИЕВ. 6 января. УНН. 5 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели огонь: “из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении”.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

“В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 5 января, один оккупант был уничтожен и один ранен. В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня”, — добавили в пресс-центре ООС.