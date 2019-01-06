Президент завтра примет участие в Рождественской литургии в Софии Киевской

КИЕВ. 6 января. УНН. Завтра, 7 января, в 10:00 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в Рождественской литургии в Софии Киевской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В понедельник, 7 января в 10:00 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в Рождественской литургии в Софии Киевской", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 7 января, на Рождество, в соборе Святой Софии будет находиться Томос. После праздничной литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 утра до 18.00 часов вечера.

На праздник Рождества Христова в древней святыне украинского народа - святой Софии Киевской - Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию свт. Василия Великого. Его Блаженству будут сослужить епископат и духовенство объединенной Церкви.

Богослужение начнется 7 января 2019 в 10:00 утра.

Как сообщал УНН, в Стамбуле состоялось подписание Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.