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Порошенко о предоставлении Томоса: свершилось великое историческое дело

Порошенко о предоставлении Томоса: свершилось великое историческое дело

КИЕВ. 6 января. УНН. Свершилось великое историческое дело, в котором Бог был с нами, и мы были с Богом. Так Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал получение Украиной Томосу от Вселенского Патриарха, передает УНН.

“Только что свершилась великое историческое дело, в котором Бог был с нами, и мы были с Богом! Автокефальная Православная Церковь Украины получила Томос от Вселенского Патриарха!” — отметил Порошенко.

Он отметил, что “Господь увидел борьбу украинского народа за независимость”.

“Он услышал наши молитвы. Он должным образом воздал нам по трудах наших. Ему стало угодно, чтобы Его Святейшество Варфоломей и Синод Константинопольской Церкви-Матери сказали долгожданное „да!“ независимой церкви в Украине!” — добавил Президент.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко, Томос
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