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В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ

В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ

Архиепископ Климент

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинская православная церковь московского патриархата не будет проводить совместных богослужений с Православной Церковью Украины. Об этом ТАСС сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), передает УНН.

"Богослужения с "новой" церковью мы проводить не будем. Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же раскольниками, как и они, и тогда нас не будет признавать поместная церковь", - сказал Климент.

По его словам, новая церковь "является неканонической религиозной организацией".

"То есть как православная церковь эта религиозная организация таковой не является, поэтому сослужить с ее религиозными деятелями мы не можем", - сообщил Климент.

Как сообщал УНН, Украина получила Томос

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, УПЦ МП, Томос
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