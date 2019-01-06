В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинская православная церковь московского патриархата не будет проводить совместных богослужений с Православной Церковью Украины. Об этом ТАСС сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), передает УНН.

"Богослужения с "новой" церковью мы проводить не будем. Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же раскольниками, как и они, и тогда нас не будет признавать поместная церковь", - сказал Климент.

По его словам, новая церковь "является неканонической религиозной организацией".

"То есть как православная церковь эта религиозная организация таковой не является, поэтому сослужить с ее религиозными деятелями мы не можем", - сообщил Климент.

Как сообщал УНН, Украина получила Томос.