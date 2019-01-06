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Томос для Украины: исторические кадры

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КИЕВ. 6 января. УНН. В Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает УНН.

Передача состоялась при отправлении праздничной литургии в храме Георгия. Перед передачей Вселенский патриарх зачитал документ.

На сайте Главы государства появился ряд фото, на которых зафиксированы исторические карды церемонии передачи Томоса.

На фотографиях Вселенский патриарх Варфоломей, предстоятель единой поместной УПЦ митрополит Епифаний, а ткож также Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей и третьим Президентом Украины Виктором Ющенко.

Как сообщал УНН, вчера, 5 января, состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Томос
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