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Климкин прокомментировал слова Варфоломея о "церкви-матери" и "церкви-мачехе"

Климкин прокомментировал слова Варфоломея о "церкви-матери" и "церкви-мачехе"

Павел Климкин

КИЕВ. 6 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что слова Вселенского патриарха Варфоломея о том, что Вселенский патриархат - настоящая церковь-мать, звучат вовсе не политически. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Сегодня слова о Церкви-Матери и Церкви-Мачехе здесь на Фанаре звучат вовсе не политически, а как-то по-семейному накануне одного из наших важнейших больших и семейных праздников”, — написал Климкин.

Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольская Церковь “собрала их и обняла их как настоящая мать, а не как мачеха. Та самая Церковь, которая когда-то вела их к христианскому крещению”.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Павел Климкин, Томос
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