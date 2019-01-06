Омелян рассказал, когда дело против него будет передано в суд

КИЕВ. 6 января. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что вскоре адвокаты завершат знакомиться с материалами дела относительно его возможного незаконного обогащения и оно будет передано в суд. Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода", передает УНН.

"Дело на стадии ознакомления. Думаю, что вскоре после того, как адвокаты завершат ознакомление со всеми материалами, дело будет передано в суд. Доступ к материалам дали во второй половине ноября 2018 года", - сказал Омелян.

Он также отметил, что попросил адвокатов не затягивать процесс.

"Там 30 томов, мы сейчас завершаем знакомиться. Я не давлю, считаю, что адвокаты профессиональные люди. Со своей стороны я лишь попросил, чтобы не было никаких затяжек", - уточнил министр.

Как сообщал УНН, суд отказался установить защитникам Омеляна срок для ознакомления с делом.

Напомним, САП и НАБУ завершило следствие в отношении министра инфраструктуры Украины, Владимир Омелян подтвердил завершение следствия по его производстве.

13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании 2015 и 2016 годы.

В свое время Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе.

14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну мера пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.

19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.