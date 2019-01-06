Украинцы призвали Порошенко переименовать Херсон

КИЕВ. 6 января. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали изменить официальное название украинского города Херсон на Корсунь. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Официального интернет-представительства Президента, передает УНН.

"Прошу изменить греческое название украиинського города Херсон, что было названо в честь Херсонеса, где крестился князь Владимир и откуда в Киев, в Десятинную церковь он доставил мощи святого Климента и саркофаг в котором был похоронен Ярослав Мудрый на его настоящее старое летописное название - Корсунь. Это имеет огромное политическое и историческое значение для Украины", - говорится в петиции.

Такая электронная петиция была опубликована 4 января 2019 года и сейчас набрала только 18 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, украинцы предложили обязать, в частности, всех представителей власти и государственные СМИ в устном общении изменить словосочетание "в России" на словосочетание "на России" с ударением на первый слог.