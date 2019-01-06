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Адвокат считает, что приговор Януковичу вынесут к годовщине расстрелов на Майдане

Адвокат считает, что приговор Януковичу вынесут к годовщине расстрелов на Майдане

КИЕВ. 6 января. УНН. Считаю, что приговор по делу о государственной измене беглого президента Виктора Януковича суд должен объявить в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"По нашей информации, дана команда как раз в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане, приговор вынести", - предположил Сердюк.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева 5 декабря вышел в совещательную комнату для вынесения приговора в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Источник: УНН
Теги: суд, Майдан, Виктор Янукович, приговор
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