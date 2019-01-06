Президента призвали освободить пенсионеров от уплаты за коммунальные услуги

КИЕВ. 6 января. УНН. В Верховную Раду был подан законопроект об освобождении пенсионеров от оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Официального интернет-представительства Президента, передает УНН.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Закон, предусмотрев в нем: гарантирование государством каждому ветерану труда и гражданину преклонного возраста надлежащий уровень жизни, удовлетворения разнообразных жизненных потребностей, оказание различных видов помощи путем, в том числе, освобождение от оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Освобождение граждан пожилого возраста от оплаты за жилищно-коммунальные услуги и бесплатное предоставление гражданам пожилого возраста, проживающим в жилых домах, не имеющих центрального отопления, топлива в пределах норм, установленных правительством Украины", - говорится в петиции.

Автор петиции отметил, что принятие законопроекта не требует необходимости внесения изменений в другие законы.

Такая электронная петиция была опубликована 4 января 2019 года и сейчас набрала только 29 голосов из 25 000 необходимых.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году ответил на четыре электронные петиции.