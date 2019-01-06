Полторак: армия с духом и верой - непобедимая

КИЕВ. 6 января. УНН. Армия с духом и верой - непобедимая! Так министр обороны Украины прокомментировал предоставление Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня огромный праздник и у меня так же душа радуется за то, что мы получили объединенную церковь. Это церковь, молилась за Украину и за нашего воина. Это очень важно. Для армии это очень важно. Потому что армия, которая не имеет духа, не имеет веры, она очень уязвима, а армия с духом и верой - непобедимая", - подчеркнул министр обороны Украины Степан Полторак.

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Напомним, в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.